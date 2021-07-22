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    У столичному парку на ставках масово загинули птахи та риба (фото)

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    20 кілограмів риби мертвої риби виловили з водойми. Фото з Facebook - У столичному парку на ставках масово загинули птахи та риба (фото)
    20 кілограмів риби мертвої риби виловили з водойми. Фото з Facebook

    Інцидент стався у Голосіївському парку

    Сотні риб та 10 птахів, які загинули від отруєння, знайшли на Оріхуватських ставках у Києві.

    Наразі з інцидентом розбираються поліцейські, комунальники та працівники міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомили у спільноті «Сусіди. Голосіїв».

    За попередніми даними, інцидент стався через регулярні викиди хімічних речовин у ставки.

    На місці події працювали слідчі, представники екоінспекції та волонтери. Водоймища відносяться до природно-заповідного фонду України.

    Мертву рибу та загиблих птахів знайшли у ставку №3, що розташований біля дитячого майданчика. Екоактивісти та волонтери витягли з води майже 20 кілограмів риби, яка загинула.

    Тих птахів, які отруїлися, але вижили, волонтери відвезли до орнітологів на лікування.

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    20 кілограмів риби мертвої риби виловили з водойми. Фото з Facebook
    20 кілограмів риби мертвої риби виловили з водойми. Фото з Facebook

    «Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відправило лабораторію, відібрали трупики риби на дослідження. На жаль, хімвикиди спостерігаємо третій рік», – зазначили активісти.

    Поліцейські відкрили кримінальне провадження з приводу загибелі тварин. Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

    Крім того, активісти кажуть, що напередодні інциденту працівники комунального підприємства «Плесо» двічі за тиждень брали проби води у цьому ставку.

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    Теги: отруєння активісти птахи
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    У столичному парку на ставках масово загинули птахи та риба (фото)