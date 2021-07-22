У столичному парку на ставках масово загинули птахи та риба (фото)

20 кілограмів риби мертвої риби виловили з водойми. Фото з Facebook

Інцидент стався у Голосіївському парку

Сотні риб та 10 птахів, які загинули від отруєння, знайшли на Оріхуватських ставках у Києві.

Наразі з інцидентом розбираються поліцейські, комунальники та працівники міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомили у спільноті «Сусіди. Голосіїв».

За попередніми даними, інцидент стався через регулярні викиди хімічних речовин у ставки.

На місці події працювали слідчі, представники екоінспекції та волонтери. Водоймища відносяться до природно-заповідного фонду України.

Мертву рибу та загиблих птахів знайшли у ставку №3, що розташований біля дитячого майданчика. Екоактивісти та волонтери витягли з води майже 20 кілограмів риби, яка загинула.

Тих птахів, які отруїлися, але вижили, волонтери відвезли до орнітологів на лікування.

«Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України відправило лабораторію, відібрали трупики риби на дослідження. На жаль, хімвикиди спостерігаємо третій рік», – зазначили активісти.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження з приводу загибелі тварин. Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо.

Крім того, активісти кажуть, що напередодні інциденту працівники комунального підприємства «Плесо» двічі за тиждень брали проби води у цьому ставку.

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