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    У США гігантські золоті рибки наробили біди в озері (фото)

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    Золоті рибки дуже швидко розмножуються у звичайних водоймах - У США гігантські золоті рибки наробили біди в озері (фото)
    Золоті рибки дуже швидко розмножуються у звичайних водоймах
    Фото: BurnsvilleMN/Twitter

    У дикій природі риби стають дуже великими, руйнуючи екосистеми.

    Влада міста Бернсвілл в американському штаті Міннесота закликала мешканців не випускати акваріумних рибок в озера, бо це може завдати непоправної шкоди природі. Про це повідомили на сторінці Бернсвілла в Twitter.

    Виявилося, що в дикій природі риби стають дуже великими, руйнуючи екосистеми.

    У Twitter оприлюднили фотографії декількох великих золотих рибок, яких упіймали в озері Келлер. В акваріумах ці істоти зазвичай виростають до п’яти сантиметрів, тому знімки викликали фурор у соцмережах.

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    У США гігантські золоті рибки наробили біди в озері (фото)
    У США гігантські золоті рибки наробили біди в озері (фото)

    «Будь ласка, не випускайте золотих рибок у ставки і озера! Вони виростають більше, ніж ви думаєте, і сприяють погіршенню якості води, псують донні відкладення і викорчовують рослини», – йдеться в публікації.

    Відомо, що золоті рибки швидко розмножуються, домінуючи серед місцевих видів.

    Наприклад, у 2017 році міська рада Мюнхена в Німеччині повідомляла про те, що косяки золотих рибок у місцевих ставках і озерах позбавили їжі всіх суперників. Проблема стала настільки серйозною, що тепер запуск рибок у громадські водойми загрожує чималим штрафом.

    Додамо, що в київському озері, що на Осокорках, науковці зловили майже три десятки сонячних окунів, екзотичних прибульців із Північної Америки, які загрожують аборигенам наших водойм.

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    Теги: екологія США риба
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    У США гігантські золоті рибки наробили біди в озері (фото)