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    Палата представників підтримала заборону на повернення Росії до G7. Тепер слово за Сенатом

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    Потім документ надійде на підпис президентові США - Палата представників підтримала заборону на повернення Росії до G7. Тепер слово за Сенатом
    Потім документ надійде на підпис президентові США
    Фото: kidTruant/Flickr

    Документ передбачає заборону на використання федеральних коштів з метою підтримки чи сприяння участі Росії в засіданнях G7

    Палата представників Конгресу США підтримала законопроект, спрямований на недопущення Росії на зустрічі "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ. Про це повідомляє Голос Америки.

    Документ передбачає заборону на використання федеральних коштів із метою підтримки чи сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ.

    Заборона має перестати діяти лише після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що РФ припинила будь-яку діяльність з дестабілізації світу. Зокрема, втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС, повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей та припинила незаконну окупацію Криму Південної Осетії та Абхазії,  вивела свої війська і озброєння з Придністров'я.

    Тепер ініціатива має надійти на розгляд Сенату, де більшість мають республіканці, а вже потім на підпис президенту.  

    Росія була виключена зі складу Великої вісімки в 2014 році після анексії Криму та військової агресії на Донбасі. Кремль запевняє, що формат G8 Росії більше не цікавий, тому що існує можливість діалогу з провідними державами в форматі G20.

    20 березня президент США Дональд Трамп скасував зустріч лідерів країн G7, заплановану на червень в резиденції Кемп-Девід через пандемію коронавірусу.

    31 травня Трамп заявив про перенесення саміту мінімум на вересень 2020 року. Також президент США зазначив, що хотів би запросити на самміт Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

    За даними агенції Reuters, президент Трамп взагалы не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року.

    Теги: Росія США Велика сімка
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