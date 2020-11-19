ЗМІ: Трамп не готується до саміту G7

Раніше Дональд Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після президентських виборів

Президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року

Президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року. Роботи над підготовкою саміту не ведуться.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела.

За даними ЗМІ, Трамп досі так і не прийняв остаточного рішення про проведення саміту, хоча залишається не так багато часу до того, як він повинен передати владу переможцю на президентських виборах Джо Байдену.

Три дипломатичних джерела заявили, що адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядок денний можливого саміту G7. Хоча онлайн-зустріч ще можлива, робота над спільною заявою не велася. Цей процес зазвичай займає кілька місяців.

Раніше Дональд Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після президентських виборів.

Раніше Трамп пояснив, чому він тягне Росію до G7.

Влітку Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.