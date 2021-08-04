За два тижні в Україні очікується новий спалах Covid – Київська школа економіки

Ситуація з коронавірусом може погіршитися вже за лічені тижні

Впродовж найближчого тижня очікується, що госпіталізації ковід-хворих вже будуть перевищувати виписки

На сьогоднішній день вже 20 українських областей демонструють тривожний «тренд» зростання рівня госпіталізацій хворих на коронавірус. І така статистика буде лише погіршуватись. Таку заяву зробили аналітики Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE). За їхніми підрахунками спалах Covid-19 в Україні очікується впродовж найближчих двох тижнів.

«Коефіцієнт виявлення нових випадків в Україні несуттєво погіршився, але залишається безпрецендентно хорошим – 2,3%. На тлі зростання смертності в інших країнах Європи, смертність в Україні перемістилася на сьому позицію з п’ятої і наразі знаходиться на рівні плато», – йдеться у повідомленні.

В середньому кількість померлих за добу становить 15 осіб. За оцінками аналітиків, смертність в Україні перебуватиме на рівні плато і найближчим часом.

Зайнятість «ковідних» ресурсів поступово зростає, однак наразі це свідчить про коливання навколо рівня плато. Реанімаційні ліжка зайняті на 12%, «з киснем» – на 9%, що є одними з найнижчих показників за цей рік.

За рівнем захворюваності серед великих європейських країн Україна продовжує перебувати на звичній 13 позначці. Середній рівень захворюваності упродовж минулих двох тижнів становить 20 осіб на 100 тисяч населення. Однак, вже зараз госпіталізації на тиждень зросли на 17% (раніше тижневе зростання фіксувалося на рівні 3-5%), що свідчить про тренд збільшення навантаження на систему охорони здоров’я.

«Зараз ми ще не говоримо про початок спалаху в країні, адже госпіталізації перебувають на рівні плато навколо малих чисел і збільшення є наслідком коливань. Однак впродовж найближчого тижня ми очікуємо, що госпіталізації вже будуть перевищувати виписки», – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

У розрізі областей ситуація також погіршується і наразі у 20 із 25 регіонів відбувається зростання кількості госпіталізацій. У зоні ризику перебувають Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій у країні. За словами Юрія Ганиченка, у цих регіонах існує найбільший ризик спалаху. Умовно регіонами «тимчасової безпеки» є Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області, які тиждень до тижня показують коливання в бік спадання на плато.

«Фактично всі регіони повільно зростають. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може розпочатися впродовж найближчих двох тижнів», – прогнозує Юрій Ганиченко.

До слова, МОЗ назвав специфічні симптоми штаму «Дельта». Зокрема, у пацієнтів з «Дельтою» можуть виникати проблеми із слухом.

За минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.



