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    Українські пожежні літаки повернулися з Туреччини (відео)

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    Авіація ДСНС України повернулася з Турецької Республіки - Українські пожежні літаки повернулися з Туреччини (відео)
    Авіація ДСНС України повернулася з Турецької Республіки
    Фото: ДСНС

    Більш ніж два тижні тому українські рятувакльники вирушили на допомогу до Туреччини, яка потерпала від масштабних лісових пожеж

    Українські авіатори повернулися з Туреччини, де вони понад два тижні надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «Більш ніж два тижні тому ви вирушили на допомогу до Туреччини, яка потерпала від масштабних лісових пожеж. Прекрасна країна була охоплена полум'ям, люди втрачали свої домівки. У цей важкий час наша країна об'єдналася з усім світом і простягнула руку допомоги турецькому народові», – сказав голова ДСНС Микола Чечоткін, який зустрічав авіаторів на аеродромі в Ніжині.

    Він подякував авіаторам за те, що ті повернулися додому цілими й неушкодженими.

    Всього з початку робіт у Туреччині українськими літаками було здійснено 124 скиди води на осередки пожеж загальною масою 992 тони.

    Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Испарта, що на півдні та південному заході Туреччини.

    Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

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    Теги: Туреччина пожежа ДСНС Анталія літак час
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    Українські пожежні літаки повернулися з Туреччини (відео)