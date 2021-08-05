Стало відомо, скільки українських вчителів зробили щеплення від Covid-19

При посиленні карантину школи працюватимуть лише за умови вакцинованого персоналу

В Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький.

Лідерами з вакцинації працівників шкіл є також Запорізька (23,5 тисячі) та Харківська (17,1 тисяча) області.

Аутсайдери – Волинська (6,8 тисяч), Чернівецька (6,6 тисяч), Луганська (2,7 тисяч) та Донецька (4,5 тисяч) області.

Крім того, в Україні вакциновано майже 44 тисяч працівників критичної інфраструктури. Найбільше у Полтавській області - 7,3 тис осіб. Найменше у Чернівецькій області – лише 70. В Івано-Франківській та Тернопільській областях – до 200 осіб.

Зазначимо, що за даними МОЗ, станом на 2020/2021 навчальний рік, в Україні було близько 440 тисяч вчителів.

Раніше уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу в наступному навчальному році зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.

Також повідомлялося, що У Києві проти Covid-19 вакцинувався кожен третій освітянин. Усі адреси столичних центрів вакцинації для освітян можна знайти за посиланням: https://cutt.ly/QnlLJFu.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».

До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

Читайте також:



