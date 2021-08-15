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    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон

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    Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях - На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон
    Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях
    Фото: kv.npu.gov.ua

    Сміття вивозили з території одного з картонно-паперових комбінатів Обухівського району

    У Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах. Правоохоронці порушила за цим фактом кримінальну справу. Про це повідомляє поліція Київської області.

    Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях. Правоохоронці оглянули одну з таких ділянок у Миронівці, а також обшукали автомобіль «Камаз», який перевозив сміття.

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    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон
    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон
    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон
    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон
    Фото: kv.npu.gov.ua

    «Під час санкціонованого огляду ще однієї земельної ділянки в Обухівському районі, куди також звозили промислове сміття, вилучили транспортні засоби – трактори, які за попередньою інформацією, маскували сміття землею. З місць засмічення екологи відібрали зразки промислових відходів для подальшого дослідження», – розповіли в поліції.

    Правоохоронці встановили, що сміття вивозили з території одного з картонно-паперових комбінатів Обухівського району. Там вже пройшов обшук, в ході якого було вилучено документацію та відібрано зразки сміття.

    Причетним до злочинної діяльності загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Раніше у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП. Трагедія сталася вночі, 14 серпня. Підліток 2005 року народження на мотоциклі, рухаючись по вулиці Святомиколаївській в селі Бзів, не надав пріоритет в русі автомобілю Hyundai Elantra, і спровокував зіткнення.

    До слова, 13 серпня, в Одеській області сталася ДТП за участі поліцейського автомобіля внаслідок якої загинуло троє поліцейських, ще один – травмований. Поліцейські на службовому авто їхали у відрядження.

    Нагадаємо, кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей.

    Теги: трагедія обшук ДТП сміття автомобіль поліція час Hyundai
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    На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон