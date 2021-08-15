На Київщині поліція викрила осіб, які перетворили 10 гектарів поля на сміттєвий полігон

Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях

Сміття вивозили з території одного з картонно-паперових комбінатів Обухівського району

У Київській області правоохоронці викрили причетних до засмічення понад 10 гектарів землі в Обухівському, Білоцерківському та Броварському районах. Правоохоронці порушила за цим фактом кримінальну справу. Про це повідомляє поліція Київської області.

Поліцейські встановили осіб, які вивозили сміття та вивантажували його у непристосованих для цього місцях. Правоохоронці оглянули одну з таких ділянок у Миронівці, а також обшукали автомобіль «Камаз», який перевозив сміття.

«Під час санкціонованого огляду ще однієї земельної ділянки в Обухівському районі, куди також звозили промислове сміття, вилучили транспортні засоби – трактори, які за попередньою інформацією, маскували сміття землею. З місць засмічення екологи відібрали зразки промислових відходів для подальшого дослідження», – розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що сміття вивозили з території одного з картонно-паперових комбінатів Обухівського району. Там вже пройшов обшук, в ході якого було вилучено документацію та відібрано зразки сміття.

Причетним до злочинної діяльності загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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