Немає закону, який забороняє не допускати невакцинованих вчителів до роботи, – Кузін

Головний державний санітарний лікар заявив, що вчитель має «власним прикладом показувати, як вірно робити»

На сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

Зокрема, йдеться про вчителів, адже, згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Про це інформує «Українське радіо».

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував схвалену норму про кількість вакцинованих вчителів у школі. За його словами, МОЗ хоче забезпечити безпечні умови для учнів з 1 вересня. Тому вони створюють умови для формування безпечного простору в школах.

Кузін запевнив, що ініціатива полягала в тому, що в жовтій, помаранчевій та червоній зонах не будуть відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакциновано персоналу.

Проте, як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

«Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти Covid-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити», – заявив Кузін.

Постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Нагадаємо, в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

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