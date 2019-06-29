Папа Франциск делегації з Константинополя: Наша мета – повна єдність



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Папа Франциск з делегацією Константинопольського Вселенського Патріархату, 28 червня 2019 Фото: vaticannews.va

Святіший Отець зазначив, що урочистість святих Петра і Павла, які припадають на 29 червня, – це можливість відновити любов, яка породжує єдність

З нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла, які припадають на 29 червня, до Ватикану прибула офіційна делегація Вселенського Патріархату на чолі з архиєпископом Тельміським Йовом, Співголовою змішаної комісії богословського діалогу між католицькою та православними церквами. 28 червня їх прийняв Папа Франциск, повідомляють «Новини з Ватикану».

Такі візити на свято Петра і Павла до Рима православна делегація здійснює щорічно.

Ватиканська делегація також щороку бере участь у святкуваннях у Стамбулі пам’яті святого Апостола Андрія, покровителя Константинопольського Патріархату.

«Як Єпископ Риму, я бажав би ще раз наголосити, що для нас, католиків, мета діалогу полягає в повній єдності в дозволених відмінностях, а не уніфікуюче вирівнювання, ні тим більше поглинання», – сказав Папа Франциск, звертаючись до православних.

Святіший Отець зазначив, що урочистість святих Петра і Павла – це можливість відновити любов, яка породжує єдність.

«Водночас це свято пригадує апостольську відвагу звіщати, означає також обов'язок відповідати на нові виклики сучасності. Це також є вірністю Євангелію», – зазначив Папа Франциск.

Понтифік вказав на низку напрямків співпраці між Святим Престолом та Константинопольським Патріархатом, як турбота про довкілля, боротьба проти сучасних форм рабства, опіка над мігрантами і біженцями та сприяння мирові на всіх рівнях.

Папа Франциск пригадав свої недавні Апостольських візити до Болгарії та Румунії, а також зустрічі з Патріархом Варфоломеєм й іншими Главами Церков, та підкреслив велике духовне багатство православ’я.

«Я дедалі більше переконуюся, що відновлення повної єдності між католиками й православними відбудеться через пошану специфічнмих особливостей та гармонійне співіснування в законних формах різноманітності. Крім того, Святий Дух творчо пробуджує різноманіття дарів, гармонізує їх і веде до справжньої єдності, яка не є однорідністю, а симфонією багатьох голосів милосердної любові».

Вселенський Архиєрей закликав під час спільних зустрічей взаємно ділитись корінням, наново відкривати добро, яке Господь посіяв і розвиває в кожній з Церков, ділитися цим добром, вчитися один від одного й допомагати один одному, не боятися діалогу та конкретної співпраці.

«Скандал поділів, які ще не повністю зцілені, може бути усунений тільки Божою благодаттю, коли ми прямуємо разом, супроводжуючи молитвою кроки одні одних, одностайно звіщаючи Євангеліє, служачи потребуючим, ведучи діалог в істині, не дозволяючи, щоб нас обумовлювали упередження минулого. Таким чином, у цій щирій прозорості, яку любить Господь, ми зустрінемось і зуміємо краще оцінити нашу ідентичність. Ми будемо зростати у пізнанні та взаємній любові. Відчуємо, що, незважаючи на всі наші відмінності, насправді існує набагато більше того, що нас об’єднує й спонукає разом прямувати вперед», – сказав Папа Франциск до делегації Константинольського Патріархату.