Папа Римський повінчав пару у літаку на висоті 11 тисяч метрів
- Сьогодні, 02:17
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Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі
Папа Римський Франциск у літаку на висоті 11 тисяч метрів повінчав двох бортпровідників. Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі.
Про це повідомляє ВВС.
Подружжя — 39-річна Паула Руїс та 41-річний Карлос Елорріга — вже були офіційно одружені. Однак тепер вони попросили Папу Франциска благословити їхній шлюб. Вони не змогли повінчатися раніше у своїй церкві в столиці Чилі, адже вона була пошкоджена землетрусом в 2010 році.
Папа Франциск запропонував провести коротку церемонію під час рейсу. Він летів з Сантьяго до міста Ікіке, що на півночі Чилі.
Папа провів для пари католицьку весільну церемонію. За свідка взяли боса авіакомпанії.
Кардинал, який подорожував разом з папою, від руки склав документ про релігійний шлюб, який підписав Папа, наречена, наречений та свідок.