Папа Римський повінчав пару у літаку на висоті 11 тисяч метрів

Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі

Папа Римський Франциск у літаку на висоті 11 тисяч метрів повінчав двох бортпровідників. Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі. Про це повідомляє ВВС. Подружжя — 39-річна Паула Руїс та 41-річний Карлос Елорріга — вже були офіційно одружені. Однак тепер вони попросили Папу Франциска благословити



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Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі

Папа Римський Франциск у літаку на висоті 11 тисяч метрів повінчав двох бортпровідників. Церемонія відбулася під час подорожі Папи між містами в Чилі.

Про це повідомляє ВВС.

Подружжя — 39-річна Паула Руїс та 41-річний Карлос Елорріга — вже були офіційно одружені. Однак тепер вони попросили Папу Франциска благословити їхній шлюб. Вони не змогли повінчатися раніше у своїй церкві в столиці Чилі, адже вона була пошкоджена землетрусом в 2010 році.

Папа Франциск запропонував провести коротку церемонію під час рейсу. Він летів з Сантьяго до міста Ікіке, що на півночі Чилі.

Папа провів для пари католицьку весільну церемонію. За свідка взяли боса авіакомпанії.

Кардинал, який подорожував разом з папою, від руки склав документ про релігійний шлюб, який підписав Папа, наречена, наречений та свідок.