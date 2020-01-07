Папа Римський привітав християн, які святкують Різдво за юліанським календарем



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Папа Римський побажав світла й миру християнам Сходу, що святкують Різдво Фото: AFP

Прочани сьогодні зібрались на честь Богоявлення Господнього на площі Святого Петра, щоб помолитися разом з головою римо-католицької церкви

Папа Римський Франциск побажав світла й миру християнам, які святкують Різдво за юліанським календарем.

Про це повідомляють «Новини Ватикану».

«Дорогі браття й сестри, моя думка особливим чином лине до братів і сестер східних церков, католицьких і православних, багато з яких завтра святкують Господнє Різдво. Бажаємо їм та їхнім громадам світла та миру Христа Спасителя», - сказав Папа на зустрічі з вірянами.

Прочани сьогодні зібрались на честь Богоявлення Господнього на площі Святого Петра, щоб помолитися разом з головою римо-католицької церкви до Пресвятої Богородиці.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, згадавши про українського композитора Миколу Леонтовича, який створив варіант всесвітньо відомої нині різдвяної пісні «Щедрик».

До слова, Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне привітали країну з Різдвом Христовим спільним виконанням знаменитої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!».