Папа Римський привітав християн, які святкують Різдво за юліанським календарем
Прочани сьогодні зібрались на честь Богоявлення Господнього на площі Святого Петра, щоб помолитися разом з головою римо-католицької церкви
Папа Римський Франциск побажав світла й миру християнам, які святкують Різдво за юліанським календарем.
Про це повідомляють «Новини Ватикану».
«Дорогі браття й сестри, моя думка особливим чином лине до братів і сестер східних церков, католицьких і православних, багато з яких завтра святкують Господнє Різдво. Бажаємо їм та їхнім громадам світла та миру Христа Спасителя», - сказав Папа на зустрічі з вірянами.
Прочани сьогодні зібрались на честь Богоявлення Господнього на площі Святого Петра, щоб помолитися разом з головою римо-католицької церкви до Пресвятої Богородиці.
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, згадавши про українського композитора Миколу Леонтовича, який створив варіант всесвітньо відомої нині різдвяної пісні «Щедрик».
До слова, Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне привітали країну з Різдвом Христовим спільним виконанням знаменитої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!».