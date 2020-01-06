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    Думки вголос

    Святкуючи Різдво ми маємо подумати про те, як Бог визволив нас від гріха і смерті

    • Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

      Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    • Розсилка
    Святкуючи Різдво ми маємо подумати про те, як Бог визволив нас від гріха і смерті

    Наше земне життя полягає в тому, щоб боротись з гріхом...

    Кожного року ми урочисто святкуємо свято Різдва Христового, але багато з нас не розуміють, що ми святкуємо. Ми святкуємо народження Бога, Який будучи неосяжним став видимим через з'днання з нашою людською природою...

    Для чого треба було Богові з'єднуватись з людською прородою і ставати Людиною? Хіба Бог не міг існувати без цього? Міг. Бог не міг терпіти страждання людей від гріха і від смерті. І тому від Свого великого чоловіколюбства до свого творіння Він принизив Себе, будучи Богом - став людиною. Народився не в царських чертогах, а народився там, де народжується скотина - у вертепі. Таке приниження і смирення Бог зробив для того, щоб визволити нас від зла, від гріха...

    Святкуючи Різдво Христове ми, насамперед, повинні подумати не про святкові трапези, а про те, яким чином Бог визволив нас від гріха і від смерті і повернув нас до першого блаженства. Навіть не до першого блаженства, а вище, бо Він посадив людську природу праворуч Бога Отця. Наше земне життя і полягає в тому, щоб боротись з гріхом...

    Я вас поздоровляю, дорогі браття і сестри, бажаю, щоб Господь дарував нам мир, злагоду, щоб ми були добрими, любили один одного і прославляли Господа нашого Ісуса Христа, Який народився у Вифлеємі

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Філарет Різдвяні свята
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