«Добрий вечір тобі!». Найпопулярніші артисти країни подарували неймовірну колядку до Різдва



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Олег Винник і Олександр Пономарьов записали колядку до Різдва

До виконання святкової пісні приєдналася бек-вокалістка Винника

Олександр Пономарьов, Олег Винник і його бек-вокалістка Таюне привітали країну з Різдвом Христовим спільним виконанням знаменитої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!».

Чорно-біле відео з'явилося на YouTube-каналі Олександра в рамках проекту «Пономарьов лайф студіо», де кожна пісня записується з одного дубля і виключно наживо.

«З прийдешнім Різдвом Христовим! Ми з Олегом Винником та Таїсією Таюне вже записали для вас різдвяні колядки, але це ще не все, попереду багато цікавого!» - написав Олександр Пономарьов в Instagram.

Артистів пов'язує давня дружба, тому першим реалізувати свій творчий задум Пономарьов запросив саме Винника.

Чоловічий дует чарівним народним голосом розбавила Таюне. Оскільки ідея колаборації виникла напередодні свят, вирішено було подарувати українцям саме колядку.

А чорно-білий формат ролика обраний для того, щоб глядач зміг сконцентруватися на головному і не відволікатися на зовнішні елементи.

«Я б таким колядникам всі цукерки, які є в будинку, віддала б!», «Я ніколи в житті не чула такої різдвяної пісні, неперевершено», «Це шедевр прекрасних голосів!», «З перших слів мурашки по шкірі», «Це краще виконання цієї колядки!», «Божественні голоси!», «Чудове поєднання фольклору і естрадної манери співу!»- не стримують своїх емоцій українці.