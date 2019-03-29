Папі Римському подарували розп’яття, створене українським митцем (фото)



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Папа Франциск освятив подароване йому розп’яття Фото: nunciaturekyiv.org

Твір було замовлено та вручено Папі Римському українською меценаткою Стеллою Беньяміновою

На знак подяки за допомогу українському народові Папі Римському Франциску подарували розп’яття, яке створив український митець Олександр Животков.

Про це повідомляє Апостольська Нунціатура в Україні.

«26 березня під час приватного візиту Святішого Отця Франциска до Папського Латеранського університету в Римі на запрошення ректора пр. Вінченцо Буономо понтифіку було передано у дарунок художнє розп’яття. Твір було замовлено та вручено Папі Римському українською меценаткою Стеллою Беньяміновою. Автором скульптури є український митець Олександр Животков, чиї роботи глибоко пройняті релігійним духом», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Стелла Беньямінова висловила подяку від усього українського народу за постійну підтримку Папи Франциска постраждалих у війні на Донбасі, зокрема, шляхом ініціативи «Папа для України». У рамках зазначеної ініціативи було зібрано 16 мільйонів євро, що були виділені особисто Папою і пожертвувані різними парафіями з усієї Європи та використані для допомоги понад 800 тисячам осіб.

«Папа Франциск освятив розп’яття, що тепер, за бажанням понтифіка, прикрашатиме хол «Його університету», - говориться у повідомленні.