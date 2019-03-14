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    Парламент Британії не підтримав другий референдум щодо Brexit

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    Поправка була внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів - Парламент Британії не підтримав другий референдум щодо Brexit
    Поправка була внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів

    У Палаті громад триває голосування ще з трьох поправок, а потім відбудеться загальне голосування щодо відтермінування Brexit

    Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.

    Відповідну поправку відхилили 334 голосами, «за» були лише 85 депутатів.

    Поправка, внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів, доручала прем'єр-міністру подати запит на продовження статті 50 для проведення другого референдуму про Brexit.

    У Палаті громад триває голосування ще з трьох поправок, а потім відбудеться загальне голосування щодо відтермінування Brexit.

    Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди

    Також 12 березня Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit. 

    На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

    Джерело: Європейська правда

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