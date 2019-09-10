Парламент Британії заблокував проведення дострокових виборів у жовтні



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Джонсон пропонував провести вибори 15 жовтня

Палата громад парламенту Великобританії відхилила пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведенні позачергових виборів 15 жовтня.

Про це повідомляється на сайті британського парламенту.

За проведення виборів проголосували 293 парламентарія, проти виступили 46. За британським законодавством, була необхідна підтримка двох третин палати громад, або ж 434 осіб.

За словами Джонсона, опозиція змушує його вирушити на важливі переговори без можливості покинути їх.

«Вони хочуть відкласти Brexit, але знову ж таки, не звертаючись до тих, хто голосував за це», - сказав Джонсон.

Також він повідомив, що уряд буде вести переговори про угоду. Палата громад тимчасово припинила роботу до 14 жовтня.

Як відомо, Джонсон вважає, що Великобританія потребує дострокових виборах через те, що йому не вдалося перешкодити парламенту проголосувати проти виходу з ЄС без угоди з Брюсселем.

Нагадаємо, що королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.