Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон про відтермінування Brexit без угоди



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Прем'єр Борис Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу Британії з ЄС до 31 жовтня з угодою або без неї

Згідно з законом, прем'єрміністр країни Борис Джонсон повинен попросити Європейський Союз перенести крайній термін Brexit на 31 січня наступного року

Королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, що відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем.

Про це повідомляє Sky News.

Про те, що королева Єлизавета II підписала документ, повідомив спікер палати лордів Норман Фоулер.

Згідно з законом, прем'єрміністр країни Борис Джонсон повинен попросити Європейський Союз перенести крайній термін Brexit на 31 січня наступного року. Мета цього заходу - уникнути «жорсткого» виходу з ЄС - без двосторонньої угоди з Брюсселем.

Раніше повідомлялося, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, що зобов'язує уряд відстрочити Brexit. Законопроект повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Крім того, уряд Джонсона не буде домагатися затримки Brexit на саміті наступного місяця. Джонсон сповнений рішучості дотримуватися плану щодо виходу з ЄС до 31 жовтня з угодою або без неї.

Додамо, прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон підготував план, завдяки якому будь-яка подальша відстрочка Brexit стане юридично неможливою.

Радники прем'єра провели нараду, де виробили стратегію припинення спроб парламенту продовжити термін дії виходу Британії з Євросоюзу, на випадок, якщо не вдасться укласти угоду з Брюсселем на нових умовах.