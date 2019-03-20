Новий президент запропонував перейменувати столицю Казахстану



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Екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента країни Фото: Tengrinews

Токаєв вважає, що столиця Казахстану «повинна називатися Нурсултан»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати Астану в честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

«Необхідно увічнити ім'я нашого великого сучасника - першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва наступним чином: наша столиця повинна носити ім'я нашого президента і називатися Нурсултан», - сказав Токаєв після вступу на посаду президента.

Він додав, що така пропозиція «вже висловлювалася парламентарями в декларації, ухваленій 23 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя незалежності Республіки Казахстан».

Також Токаєв запропонував спорудити монумент в Астані на честь Назарбаєва та назвати всі центральні вулиці міст країни в честь першого президента.

Нагадаємо, екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.