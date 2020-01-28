Партія Порошенка звернулася до поліції за фактом застосування сили до Чорновол у приміщенні ДБР



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Екснардепа Тетяну Чорновол силою вивели з брифінгу заступник голови ДБР Бабікова

Під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти Тетяни Чорновол

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Партія «Європейська солідарністьвимагає від в.о. глави ДБР Ірини Венедиктової пояснень щодо «неадекватних дій її підлеглихстосовно народного депутата під час брифінгу заступника голови ДБР Олександра Бабікова.

Про це повідомляє пресслужба партії.

У партії зазначили, що сьогодні під час брифінгу невідомі в чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки і народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народного депутата 9-го скликання Марії Іонової.

«Перший заступник Директора ДБР та представниця прес-служби не змогли дати відповідь журналістам – що це за особи застосували фізичну силу до учасників брифінгу. В ДБР разом з адвокатом Януковича повертаються часи Януковича і методи епохи Януковича. Вимагаємо від в.о. Директора Державного бюро розслідувань Венедиктової, яка є доброю знайомою пана Бабікова, про що він сам розповів на брифінгу, негайних пояснень щодо неадекватних дій її підлеглих в керованій ній установі. Ця ситуація ще раз підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як показують «плівки Труби», знаходиться під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму», – вважають в «ЄС».

Представники «Європейської солідарності» звернулися також до Національної поліції з вимогою порушити кримінальне провадження і внести його до ЄРДР за фактом застосування сили.

Зазначимо, що сьогодні, 28 січня, Олександр Бабіков заперечив те, що він був адвокатом колишнього президента Віктора Януковича. Він заявив, що не був адвокатом колишнього президента, але підписував якісь технічні документи як представник адвокатського об'єднання «Авер лекс», яке, у свою чергу, захищало Януковича. У свою чергу депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар виклала документ, що підтверджує діяльність Бабікова в інтересах експрезидента Втікача Януковича.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.