Скандальний «адвокат Януковича» до перемоги на конкурсі був радником Венедіктової



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З аступник голови ДБР Олександр Бабіков заперечує, що був адвокатом Януковича

Венедіктова представила працівникам ДБР Олександра Бабікова, як свого першого заступника, у перший же день роботи, 28 грудня

Олександр Бабіков, який із 20 січня є першим заступником директора ДБР, прийшов до Державного бюро розслідувань ще 28 грудня, як радник т.в.о. директора Ірини Венедіктової. При цьому виграний ним конкурс на посаду, яку він обіймає зараз, оголосили на наступний день.

«Після видання указу про призначення Ірини Валентинівни (Венедіктової – ред). т.в.о. Директора, яке відбулось 27 грудня, вона запропонувала мені обійняти посаду її радника – у патронатній службі. Радника з питань досудового розслідування», – розповів Бабіков на брифінгу 28 січня.

За словами Бабікова, він зібрав необхідні документи, але врешті не зміг працевлаштуватися, оскільки в Єдиному реєстрі адвокатів іще не відобразили інформацію про призупинення ним свого адвокатського посвідчення.

«Саме тому я на громадських засадах, в деяких питаннях – не вникаючи в справи, не досліджуючи їх зміст, і не втручаючись в досудове розслідування, – допомагав розглянути певні організаційні питання, що стосуються досудового розслідування», – пояснив перший заступник директора.

Зазначимо, що напередодні у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» вийшло розслідування, в якому йшлося про те, що Ірина Венедіктова представила працівникам ДБР Олександра Бабікова, як свого першого заступника, у перший же день роботи, 28 грудня.

«Бабіков вже тоді не соромився задавати питання слідчим, брати до рук матеріали кримінальних проваджень і з’ясовувати, чому це розслідують так, а не інакше. «Найпрекрасніше», що пані т.в.о. не просто не перешкоджала Бабікову парирувати у висловах з працівниками ДБР, навпаки ж – вона не соромлячись представляла його своїм першим заступником», – розповів на умовах анонімності нині уже звільнений працівник ДБР.

При цьому закон про Державне бюро розслідувань передбачає, що перший заступник і заступники директора ДБР призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу. Цей конкурс оголосили лише 29 грудня, не опублікувавши при цьому ані порядок конкурсу, ані графік його проведення. На збір документів було передбачено лише два робочі дні, і ті – у святковий період: 2 і 3 січня.

Згодом стало відомо, що конкурс завершився 10 січня. Більшість кандидатів, які подали документи, дізналися про це лише зі ЗМІ. Олександра Бабікова на посаду призначили лише 20 січня.

Заздалегідь анонсована перемога Олександра Бабікова викликала широкий резонанс, оскільки раніше він, як адвокат, представляв у суді інтереси Віктора Януковича.

Зазначимо, що сьогодні, 28 січня, Олександр Бабіков заперечив те, що він був адвокатом колишнього президента Віктора Януковича. Він заявив, що не був адвокатом колишнього президента, але підписував якісь технічні документи як представник адвокатського об'єднання «Авер лекс», яке, у свою чергу, захищало Януковича. У свою чергу депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар виклала документ, що підтверджує діяльність Бабікова в інтересах експрезидента Втікача Януковича.

Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.