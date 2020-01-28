Заступник директора ДБР Бабіков відхрестився від захисту Януковича



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Новопризначений заступник голови ДБР Олександр Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала експрезидента Віктора Януковича

Олександр Бабіков заявив, що не був адвокатом колишнього президента, але підписував якісь технічні документи як представник адвокатського об'єднання «Авер лекс», яке, у свою чергу, захищало Януковича

Заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заперечує те, що він був адвокатом колишнього Президента Віктора Януковича. Про це він повідомив на брифінгу.

«Я не представляв інтересів Януковича, тим більше у справах Майдану», - сказав Бабіков.

Він заявив, що не був адвокатом колишнього президента, але підписував якісь технічні документи як представник адвокатського об'єднання «Авер лекс», яке, у свою чергу, захищало Януковича.

У свою чергу депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар виклала документ, що підтверджує діяльність Бабікова в інтересах експрезидента Втікача Януковича.

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Як повідомлялось, виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Бабікова та колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Соколова.

Також вона заперечувала призначення Бабікова керівником підрозділу з розслідування справ Майдану.

Нагадаємо, конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.