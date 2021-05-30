Партія Саакашвілі відновила свою роботу у парламенті Грузії

«Єдиний національний рух» бойкотував засідання протягом семи місяців

Заснована колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі партія «Єдиний національний рух» після семимісячного бойкоту повертається до парламенту Грузії. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на голову партії Ніку Мелію.

Зазначається, що таке рішення партія прийняла на засіданні політради в неділю. Мелія сказав, що це рішення, яке обов'язково призведе до зміни влади.

«Ми будемо боротися з нею (правлячою партією «Грузинська мрія» - Ред.) всюди, чи то в залі засідань парламенту, в комітетських залах... на вулицях, в селах, районах, горах, рівнинах», – заявив Мелія.

При цьому, незважаючи на те, що «Єдиний національний рух» увійде до парламенту, в партії заявили, що не приєднуються до документу, представленого главою Євроради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 19 квітня частина партій підписали оновлений план виходу з кризи, представлений Мішелем.

Від двох партій – «Єдиного національного руху» Саакашвілі та «Європейської Грузії» – підписи поставили лише окремі депутати.

24 квітня пішов у відставку спікер грузинського парламенту Арчіл Талаквадзе, який пояснив свій вчинок необхідністю врегулювання політичної кризи в країні.

27 квітня опозиційні партії, які погодились на угоду, припинили бойкот роботи парламенту, який вони розпочали після парламентських виборів у жовтні 2020 року, заявивши про фальсифікації та вимагаючи повторних виборів.

10 травня суд звільнив лідера «Єдиного національного руху» Ніку Мелію з ув'язнення, що було однією з ключових вимог партії та опозиції загалом.

Ніку Мелію звинуватили в організації і керівництві груповим насильством під час протестів в Тбілісі в 2019 році. Його мали заарештувати за рішенням суду, але МВС припинило спецоперацію через заяву прем'єр-міністра країни Георгія Гахарії про відставку.

Мелія затримали 23 лютого 2021 року під час штурму офісу партії, де політик перебував разом зі своїми соратниками та активістами.