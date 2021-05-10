Суд у Грузії звільнив з-під варти лідера партії Саакашвілі

Звільнення Ніки Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті

Зміни запобіжного заходу на заставу для опозиціонера вимагала сторона обвинувачення

Суд Тбілісі звільнив з-під варти лідера партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелія. За нього внесли заставу у сумі 40 тисяч ларі (майже $12 тисяч). Про це повідомляє Кавказ Online.

Опозиціонеру змінили запобіжний захід на заставу у 40 тисяч ларі. Ніка Мелія на засіданні не був присутній, бо раніше за рішенням судді його видворили із зали через неповагу до суду.

Зміни запобіжного заходу на заставу вимагала сторона обвинувачення, тоді як захист опозиціонера клопотав про те, щоб залишити Мелія без запобіжного заходу. Звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті.

8 травня представництво ЄС у Грузії оголосило про сплату застави сумою 40 тисяч ларі для звільнення з-під варти лідера «Єдиного національного руху». Кошти виділила організація Європейський фонд за демократію, а внесла – Асоціація молодих юристів Грузії (GYLA).

Ніку Мелія звинуватили в організації і керівництві груповим насильством під час протестів в Тбілісі в 2019 році. Його мали заарештувати за рішенням суду, але МВС припинило спецоперацію через заяву прем'єр-міністра країни Георгія Гахарії про відставку.

Мелія затримали 23 лютого 2021 року під час штурму офісу партії, де політик перебував разом зі своїми соратниками та активістами.

19 квітня партія влади Грузії і опозиція підписали угоду для виходу з політичної кризи в країні.