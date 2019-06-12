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    Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії щодо імпічменту

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    Парубій 12 червня підписав закон&nbsp;<span>№1098</span> - Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії щодо імпічменту
    Парубій 12 червня підписав закон №1098

    Документ переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон №1098, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

    Про це в середу, 12 червня, Парубій повідомив в Twitter.

    За словами Парубія, він передав документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.

    «Сьогодні підписав Закон України №1098 «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» і передав його на підпис президенту України», - зазначив спікер парламенту.

    Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» №1098, який передбачає процедуру імпічменту президента.

    За ухвалення відповідного рішення з техніко-юридичними поправками проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

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