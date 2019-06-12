Парубій підписав закон про тимчасові слідчі комісії щодо імпічменту
Документ переданий на підпис президенту Володимиру Зеленському
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон №1098, в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
Про це в середу, 12 червня, Парубій повідомив в Twitter.
За словами Парубія, він передав документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.
«Сьогодні підписав Закон України №1098 «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» і передав його на підпис президенту України», - зазначив спікер парламенту.
Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» №1098, який передбачає процедуру імпічменту президента.
За ухвалення відповідного рішення з техніко-юридичними поправками проголосували 279 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.