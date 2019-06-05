Парубій розповів, коли парламентарі зможуть ухвалити новий виборчий кодекс



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Глава Ради зазначив, що прийняття виборчого кодексу є одне з заключних зобов'язань нардепів цього скликання

Верховна Рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій у ході ранкового пленарного засідання парламенту.

Спікер Ради зазначив, що прийняття виборчого кодексу - одне з заключних зобов'язань ВР цього скликання.

«Завтра я запропоную почати розгляд виборчого кодексу про відкриті списки. Це одне з заключних великих зобов'язань Верховної Ради цього скликання. І я впевнений, що ми зможемо його прийняти на цій літній сесії», - заявив Парубій.

Наприкінці травня у профільному комітеті Верховної Ради заявили про готовність виборчого кодексу до розгляду.

Робоча група правового комітету парламенту працювала над поправками до виборчого кодексу півтора року. Після 40 засідань у березні 2019 був представлений фінальний варіант кодексу.

«17 листопада 2017 року був проголосований виборчий кодекс у першому читанні. Після цього була сформована робоча група, у яку включилися 30 народних депутатів з усіх фракцій. Виборчий кодекс готовий. Тут немає 4,5 тис. поправок. Тут є цілісний фінальний текст», - нагадав голова підкомітету комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович.