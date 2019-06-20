«Солідарна молодь» приєднується до акції проти поновлення Портнова в київському університеті ім. Шевченка



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Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії «Європейська солідарність», які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

«Солідарна молодь» підтримує акцію студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка проти працевлаштування колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова на кафедрі конституційного права КНУ. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії «Європейська солідарність».

Разом зі студентами ми вимагатимемо від ректора КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського скасування наказу про працевлаштування Портнова.

Ми також звертаємося до ректорату університету з вимогою припинити тиск на студентів, які стали на захист честі і репутації свого університету.

Сьогодні до акції також приєднаються і народні депутати від партії «Європейська солідарність», які закінчили Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.

Акція відбуватиметься без партійної символіки і прапорів. Учасники акції збираються 20 червня о 18.30 біля червоного корпусу університету (вул.Володимирська, 60).

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.