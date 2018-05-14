Пашинян зустрінеться у Сочі з Путіним

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Фото: ТАСС Нікол Пашинян

Новий прем’єр Вірменії намагався послабити побоювання опонентів щодо можливого розриву з Москвою

Новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Сочі, де 14 травня очікується його перша особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також Пашинян відвідає саміт Євразійського економічного співтовариства.

Після вступу на посаду Пашинян намагався послабити побоювання своїх опонентів щодо можливого розриву з Москвою.

«Союзницькі відносини з Росією мають базуватися на дружбі, рівноправності та взаємній готовності вирішувати проблеми. Ми бачимо військову співпрацю з Росією як основний чинник, що гарантує безпеку Вірменії», – заявив Пашинян у виступі в парламенті.

Як відомо, у Вірменії дислоковані близько трьох тисяч російських військовослужбовців.

При цьому новий прем’єр-міністр Вірменії також зазначив, що «активно розвиватиме» співпрацю зі США, Євросоюзом, Іраном, Грузією, Китаєм та Індією.

Нагадаємо, Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

Раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протесту проти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.

Джерело: Радіо Свобода