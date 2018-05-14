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    Пашинян зустрінеться у Сочі з Путіним

    • Сьогодні, 09:54
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    <div class="copy">Нікол Пашинян</div>
    Фото: ТАСС
    Нікол Пашинян

    Новий прем’єр Вірменії намагався послабити побоювання опонентів щодо можливого розриву з Москвою

    Новий прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув до Сочі, де 14 травня очікується його перша особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Також Пашинян відвідає саміт Євразійського економічного співтовариства.

    Після вступу на посаду Пашинян намагався послабити побоювання своїх опонентів щодо можливого розриву з Москвою.

    «Союзницькі відносини з Росією мають базуватися на дружбі, рівноправності та взаємній готовності вирішувати проблеми. Ми бачимо військову співпрацю з Росією як основний чинник, що гарантує безпеку Вірменії», – заявив Пашинян у виступі в парламенті.

    Як відомо, у Вірменії дислоковані близько трьох тисяч російських військовослужбовців.

    При цьому новий прем’єр-міністр Вірменії також зазначив, що «активно розвиватиме» співпрацю зі США, Євросоюзом, Іраном, Грузією, Китаєм та Індією.

    Нагадаємо, Національні збори Вірменії 8 травня на спеціальному засіданні обрали єдиного кандидата Ніколу Пашиняна на посаду прем'єр-міністра. За кандидатуру Пашиняна проголосували 59 депутатів, проти висловилися 42 парламентаря.

    Раніше правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

    Протягом останнього місяця у Вірменії проходили масштабні акції протесту проти висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра.

    Джерело: Радіо Свобода

    Росія Путін політика протест Вірменія
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