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    Патріарх Філарет керуватиме Київською єпархією - рішення Синоду

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    <div class="alt"> <p>Патріарх Філарет 5 лютого був присутнім на першому Синоді ПЦУ</p> </div> <div class="copy"></div> - Патріарх Філарет керуватиме Київською єпархією - рішення Синоду

    Патріарх Філарет 5 лютого був присутнім на першому Синоді ПЦУ

    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Перший Синод Помісної церкви затвердив важливі кадрові рішення

    Почесний патріарх Філарет і надалі керуватиме Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва, за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Таке рішення було ухвалено під час першого засідання Священного синоду Помісної української православної церкви під керівництвом митрополита Київський і всієї України Епіфанія, повідомив кореспондент «Главкома».

    Як відомо, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного синоду Помісної української православної церкви.

    Під час  засідання було вирішено, що Святіший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

    Крім того сьогодні Православна церква України затвердила склад першого Синоду – до нього увійшли 12 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. 

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