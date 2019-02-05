Патріарх Філарет керуватиме Київською єпархією - рішення Синоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Філарет 5 лютого був присутнім на першому Синоді ПЦУ Фото: Михайло Глуховський, Главком

Перший Синод Помісної церкви затвердив важливі кадрові рішення

Почесний патріарх Філарет і надалі керуватиме Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва, за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Таке рішення було ухвалено під час першого засідання Священного синоду Помісної української православної церкви під керівництвом митрополита Київський і всієї України Епіфанія, повідомив кореспондент «Главкома».

Як відомо, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного синоду Помісної української православної церкви.

Під час засідання було вирішено, що Святіший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

Крім того сьогодні Православна церква України затвердила склад першого Синоду – до нього увійшли 12 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Читайте також: