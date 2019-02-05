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    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея

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    Перший Синод&nbsp;Помісної церкви - Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Перший Синод Помісної церкви
    Фото: свящ. Іван Сидор

    Під час Синоду будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів

    5 лютого 2019 року у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.

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    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея
    Фото: свящ. Іван Сидор

    Нагадаємо, за словами митрополита Симеона, очікується, що на Синоді будуть розглянуті кадрові питання і Статут єпархіальних управлінь.

    Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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