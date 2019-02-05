Як проходить перший Синод Помісної церкви. Фотогалерея



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Перший Синод Помісної церкви Фото: свящ. Іван Сидор

Під час Синоду будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів

5 лютого 2019 року у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України.

Нагадаємо, за словами митрополита Симеона, очікується, що на Синоді будуть розглянуті кадрові питання і Статут єпархіальних управлінь.

Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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