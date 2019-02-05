У Софії Київській затвердили перший склад Синоду Православної церкви України



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Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) розповів про перші кадрові призначення Фото: Михайло Глуховський, Главком

Наступного разу Синод Православної церкви України збереться через місяць

У вівторок 5 лютого у Будинку митрополита під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулось засідання Священного синоду Православної церкви України.

Коментуючи склад першого Синоду Української автокефальної церкви Владика Євстратій (Зоря) наголосив на праві головуючого призначати дев’ятеро його членів, повідомляє кореспондент «Главкома». Окрім постійних членів Синоду Патріарха Філарета, митрополита Львівського Макарія і митрополита Вінницького і Барського Симеона членами Синоду є дев'ятеро непостійних членів:

митрополит Львівський і Сокальський Димитрій,

архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря),

митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан,

архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір,

архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон,

архієпископ Чернівецький і Хотинський Герман,

митрополит Вишгородський Агапіт,

єпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон,

а також архієпископ Донецький і Маріупольський Сергі́й, який був відсутній.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», його госпіталізували сьогодні вранці через підвищення тиску.

Цей склад Синоду має працювати впродовж року. Положення Томосу і Статуту передбачають ротацію непостійних членів Синоду, проте коли саме відбуватиметься ротація наразі невідомо. Владика Євстратій, який вийшов до преси по завершенню засідання Синоду повідомив, що наступного разу зібрання у цьому складі відбудеться за місяць.

Серед ключових рішень засідання Синоду 5 лютого: зовнішніми зв'язками опікуватиметься сам митрополит Епіфаній, хоча раніше повідомлялося, що найвірогіднішим кандидатом на цю посаду є Олександр Драбинко. Митрополита Вінницького Симеона призначили секретарем Синоду. Окрім того були перейменовано єпархії, назви яких дублюються.

Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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