Патріарх Філарет пояснив, навіщо Росія «розширила автономію» для УПЦ МП

Українська православна церква (МП) залишатиметься складовою Російської церкви, бо про неї йдеться в статуті РПЦ

Рішення Архієрейського собору Російської православної церкви про «розширення автономних прав» Української православної церкви (Московського патріархату) пов'язане з побоюваннями цієї церкви у зв'язку з можливим ухваленням Верховною Радою «церковних законопроектів», заявляє глава УПЦ Київського патріархату Філарет.



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Патріарх Філарет

Українська православна церква (МП) залишатиметься складовою Російської церкви, бо про неї йдеться в статуті РПЦ

Рішення Архієрейського собору Російської православної церкви про «розширення автономних прав» Української православної церкви (Московського патріархату) пов'язане з побоюваннями цієї церкви у зв'язку з можливим ухваленням Верховною Радою «церковних законопроектів», заявляє глава УПЦ Київського патріархату Філарет.

«Наразі Верховна Рада обговорює питання про те, що церква, центр якої розташований у країні-агресорі, не може називатися українською церквою. Заради того, щоб цю церкву й надалі вважали українською, а не російською, порушувалося це питання на Соборі», - сказав патріарх Філарет на прес-конференції у п'ятницю в Києві.

Він пояснив, що Українська православна церква (МП) залишатиметься складовою Російської церкви, бо про неї йдеться в статуті РПЦ.

«Там є один пункт, який має важливе значення: те, що центром цієї Церкви є не Москва, а Київ. Нехай усі знають, що це неправда. Це черговий обман... Ніякого центру цієї церкви в Києві немає, а центр її розташований у Москві», - сказав глава УПЦ-КП.

За його словами, підтвердженням цього є те, що предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій перебуває в Москві, там також формували комісію для переговорів із Київським патріархатом.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано низку законопроектів, що регулюють деякі аспекти церковного життя. Український парламент мав намір їх розглянути, проте цього не відбулося.

Законопроект №4511 стосується УПЦ (МП), деяких протестантських церков та інших релігійних організацій, центри яких розташовані в РФ. Він передбачає укладення договорів між державою і релігійними організаціями, керівні центри яких розташовані в державі-агресорі, про їхній особливий статус.

Згідно з документом, призначення центрального та регіонального керівництва таких церков відбувається після погодження відповідних кандидатур Міністерством культури України. Крім того, релігійні організації з особливим статусом зобов'язані будуть узгоджувати з держорганом, який зареєстрував їхній статут, запрошення в Україну іноземних релігійних діячів для проповідницької та іншої канонічної діяльності.

Крім того, проект закону №4128 передбачає можливість вільно змінювати підпорядкованість релігійної громади будь-якого центру шляхом реєстрації нової редакції статуту, прийнятої за згодою простої більшості присутніх на зборах громадян, що належать до релігійної громади.

У законопроекті також зазначається, що приналежність особи до релігійної громади визначає її самоідентифікація з нею, підтвердженням чого є її участь у релігійному житті конкретної громади.

Джерело: Інтерфакс-Україна