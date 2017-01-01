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    Філарет: Ми могли вільно взяти Києво-Печерську лавру

    Нині в Україні віряни масово переходять з православної церкви Московського патріархату до Київського – предстоятель УПЦ КП
    УПЦ КП могла вільно заволодіти Києво-Печерською лаврою у 2014 році після Революції Гідності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава УПЦ КП Філарет. Патріарх Філарет прокоментував питання, яке поставив один із журналістів щодо можливості захоплення храмів в Україні представниками УПЦ КП. «Наша позиція – не захоплювати храми.
    • Сьогодні, 15:39
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    Глава УПЦ КП Філарет
    Глава УПЦ КП Філарет

    Нині в Україні віряни масово переходять з православної церкви Московського патріархату до Київського – предстоятель УПЦ КП

    УПЦ КП могла вільно заволодіти Києво-Печерською лаврою у 2014 році після Революції Гідності. Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава УПЦ КП Філарет.

    Патріарх Філарет прокоментував питання, яке поставив один із журналістів щодо можливості захоплення храмів в Україні представниками УПЦ КП.

    «Наша позиція – не захоплювати храми. Так, ми могли вільно зайти у Києво-Печерську лавру у 2014, але не зробили цього, бо вирішили, що краще зберігати дружні стосунки із єпископатом та вірянами УПЦ МП», - зазначив глава УПЦ КП.

    За словами патріарха Філарета, нині в Україні вірячи масово переходять з православної церкви Московського патріархату до Київського, тому виникають конфлікти. «УПЦ МП підтримує Росію, люди бачать це. Наприклад, коли привозять гроби з Донбасу священники московської церкви відмовляються їх відспівувати», - зазначив Філарет.

    Конфлікти виникають тоді, коли у селі чи місті усього один храм, який належить МП. Тоді його починають ділити. «ЗМІ російської церкви подають це, як насильне захоплення вірянами храмів УПЦ МП», - зазначив Філарет.

    Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

    Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

    Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

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