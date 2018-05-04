Патріарх Філарет пропонує московській церкві змінити назву

Патріарх Філарет висловив упевненість, що більшість українських православних парафій зареєструється за Українською помісною церквою

Патріарх Української православної церкви київського патріархату Філарет запропонував Українській церкві московського патріархату змінити назву, якщо вона відмовиться приєднатись до помісної церкви після отримання Томосу про автокефалію. Про це повідомляє «Укрінформ». «Або ви приєднуєтеся до канонічної Української



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Фото: Главком Патріарх Української православної церкви київського патріархату Філарет

Патріарх Філарет висловив упевненість, що більшість українських православних парафій зареєструється за Українською помісною церквою

Патріарх Української православної церкви київського патріархату Філарет запропонував Українській церкві московського патріархату змінити назву, якщо вона відмовиться приєднатись до помісної церкви після отримання Томосу про автокефалію.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Або ви приєднуєтеся до канонічної Української православної церкви, а якщо не хочете – силою ніхто не буде примушувати. Але ви вже не будете мати права називатися Українська православна церква. Вони будуть мати право називатися українським екзархатом Російської православної церкви в Україні», — заявив Філарет.

Патріарх Філарет висловив упевненість, що більшість українських православних парафій зареєструється за Українською помісною церквою.

Екзархат — це окрема церковна адміністративно-територіальна одиниця, зарубіжна по відношенню до основної церкви, чи спеціально створена для віруючих даного обряду в особливих умовах. На сьогодні УПЦ МП — це самоврядна православна церква з особливим статусом в складі Російської православної церкви.

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

До слова, Порошенко під час візиту до Туреччини у великодні свята провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

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Помісна церква — це об'єднання всіх православних вірян, яке створюється за територіальним принципом. Помісна церква виступає на противагу вселенській, стає незалежною та самоврядною на території певної держави і зазвичай узгоджується з політико-адміністративним поділом та державними кордонами.