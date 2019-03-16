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    Патріарх Філарет вказав шлях для Епіфанія: «Служити не Москві чи Константинополю, а українській церкві»

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    <span>Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній та Святійший патріарх Філарет</span> - Патріарх Філарет вказав шлях для Епіфанія: «Служити не Москві чи Константинополю, а українській церкві»
    Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній та Святійший патріарх Філарет
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Філарет про Епіфанія: «Відіграє роль не вік, а здібності. А досвід набувається з часом»

    Патріарх Філарет упевнений, що молодість не є перешкодою для того, щоб керувати церквою. Так  90-річний ієрарх в інтерв’ю «Главкому» прокоментував закиди на адресу предстоятеля УПЦ 40-річного митрополита Епіфанія.

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    «Може і молодий керувати. Коли я став молодим екзархом у 37 років, то керував так, що український екзархат в Московському патріархаті мав 60% парафій всього Московського патріархату. При мені припинились закриття храмів. А при моєму попереднику, митрополиту Іоасафі, храми закривались десятками і сотнями», - згадав ієрарх. Він підкреслив, що тут відіграє роль не вік, а здібності, а досвід набувається з часом.

    «Якщо брати митрополита Епіфанія, то він молодий, досвіду не має, і тому йому треба набиратися досвіду, прислуховуватися, не робити помилок, бути цілеспрямованим. До чого він повинен прямувати? До того, що корисно українській церкві. Не Москві чи Константинополю, а українській церкві. А що корисно українській церкві? Їй корисне об’єднання в одну Українську православну церкву. Це – його мета! Якщо він піде цією дорогою, він буде мати підтримку народу і церкви. Якщо ж буде догоджати тому чи іншому центру, то не буде мати підтримки народу», - упевнений патріарх Філарет.

    В той же час він відмовився охарактеризувати молодого предстоятеля та розказати, якою він є людиною. «Є в мене свої думки, але я не хочу про них говорити», - зазначив ієрарх.

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