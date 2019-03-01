Українська церква позбудеться російських традицій і буде рухатися до грецьких — Епіфаній



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Голова Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час інтронізації, 3 лютого 2019 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Голова ПЦУ попередив, що реформи у церкві будуть впроваджуватися поступово, аби не налякати консервативних вірян

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю BBC заявив, що автокефальна українська церква буде відходити від російських імперських традицій і рухатиметься в напрямку грецьких.

За словами Епіфанія, саме грецькі витоки штучно забрали в Української православної церкви.

«Ми повинні відходити від тих російських імперських традицій, які тривалий час нам нав'язувались. Коли ми відвідуємо церкви грецької традиції, то бачимо, що всі ті традиції існували в українській церкві ще в часи Петра Могили», — сказав Епіфаній.

Він зазначив, що йдеться про грецьку традицію в богослужбовій практиці, богословській освіті та соціальне служіння церкви.

«Але все буде здійснюватися поступово, щоб не викликати спротив консервативної частини вірян, яка взагалі не сприймає реформи як такі. Ми не говоримо про зміну основ віри, догматики. Ми говоримо про добрі реформи, ми повинні займатися просвітництвом, пояснювати людям, що ми маємо ставати кращими, щоб між нами панувала любов», — зазначив Епіфаній.

Раніше Епіфаній розповів, які зміни можуть відбутись у церковному календарі.

Також нагадаємо, що з 1 березня цього року виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України на окупованих територіях. «З 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, що належать громадам нашої Церкви в окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути «конфісковані на користь республіки», священики – депортовані», - попереджає очільник ПЦУ.