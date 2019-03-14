Патріарх Варфоломій відповів албанському архієпископу щодо легітимності Української православної церкви



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Вселенський патріарх Варфоломій написав листа предстоятелю Албанської церкви

Варфоломій нагадав, що Константинопольський престол є найвищою апеляційною інстанцією у Православній церкві

Вселенський патріарх Варфоломій направив відповідного листа (повний текст листа у перекладі є на нашому сайті) предстоятелю Албанської церкви архієпископу Анастасію. У ньому Варфоломій ще раз підкреслює, що діяв згідно з церковною традицією, використовуючи привілеї, покладені на Константинопольський патріархат Вселенськими соборами. Про це пише Сerkvarium.

Він наводить приклади з давнини, коли Вселенський патріарх затверджував автокефалії і патріархати, а також відновлював відлучених єпископів. Патріарх Варфоломій також нагадав, що оскільки Константинопольський престол є найвищою апеляційною інстанцією у Православній церкві, то він розглянув прохання від колишніх митрополитів Київського Філарета і Львівського Макарія.

Також Варфоломій відправив архієпископу Анастасію копію науково-богословського дослідження щодо дійсності хіротоній у розкольників, яке склав митрополит Смирнський Василь (короткий переказ основних аргументів і переклад повного тексту дослідження є на нашому сайті). Як приклади подолання розколів Вселенський патріарх наводить приклади мелетіан і новаціан, греко-болгарську схизму та розкол між РПЦ і РПЦЗ – всі вони були вирішені і розкольники приймалися у своєму сані, і їх ніхто по-новому не висвячував, їхні хіротонії визнали.

«У РПЦ люблять урочисто заявляти, що ні в якому разі не можна легалізувати розкол, але в 2007 р. з ініціативи Володимира Путіна вони самі легалізували розкол, об’єднавшись з російською закордонною церквою», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, патріарх Варфоломій відповів на претензії, які озвучують представники помісних церков щодо законності та легітимності рукоположень ієрархів Православної церкви України і її предстоятеля Блаженнішого митрополита Епіфанія.

У Вселенському патріархаті впевнені, що після такого вичерпної відповіді процес визнання Православної церкви України стане більш інтенсивним, оскільки основне спірне питання – про дійсність рукоположень – вирішене.