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    Патріотичний рекорд. На Сумщині ліс-тризуб буде видно навіть із Космосу (фото)

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    У формі тризуба висадили дев'ять тисяч ялинок - Патріотичний рекорд. На Сумщині ліс-тризуб буде видно навіть із Космосу (фото)
    У формі тризуба висадили дев'ять тисяч ялинок
    Фото: Василь Хома/Facebook

    Ліс-тризуб потрапив до Книги рекордів України

    У Конотопі Сумської області створили зображення малого герба України, висадивши у формі тризуба дев'ять тисяч ялинок. Про це повідомив голова Сумської ОДА Василь Хома на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Довжина ділянки – 200 метрів, ширина − 120. Дерева − саджанці ялинки, одного віку та розміру. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі. А відтепер ліс у формі тризуба буде видно навіть із космосу», – наголосив Хома.

    За його словами, це досягнення зафіксоване у Книзі рекордів України.

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    Патріотичний рекорд. На Сумщині ліс-тризуб буде видно навіть із Космосу (фото)
    Патріотичний рекорд. На Сумщині ліс-тризуб буде видно навіть із Космосу (фото)
    Фото: Василь Хома/Facebook

    Очільник ОДА також нагадав, що Сумщина стала першою областю, яка долучилася до глобального екологічного проєкту «Озеленення планети».

    Нагадаємо, 10 квітня Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети: за добу висадили 4,1 мільйона дерев. Загалом участь в акції з озеленення взяли 110 країн. Організатором виступив глобальний екологічний проєкт Greening of the Planet.

    Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

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    Теги: Сумщина рекорд Україна ліс
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