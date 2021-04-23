  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Озеленення планети. Україна встановила світовий рекорд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн - Озеленення планети. Україна встановила світовий рекорд
    В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн
    Фото: Greening of the Planet

    В Україні за один день висадили понад чотири мільйони дерев

    Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети: за добу висадили 4,1 мільйона дерев. Загалом участь в акції з озеленення взяли 110 країн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    Організатором виступив глобальний екологічний проєкт Greening of the Planet. Він 22 квітня оголосив результати акції «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу», яка тривала протягом 10 квітня.

    В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн. Серед них з України – 559 тисяч людей. Понад 70 закордонних дипломатичних установ України взяли участь або планують долучитися до ініціативи.

    Як пише МЗС, загалом цього дня висадили 5 млн 544 дерева. З них в Україні – 4 млн 124 тисячі, у світі – 1,4 млн. Саджали дерева 184 різних видів.

    Країни-лідери, які організували найбільшу кількість висаджених дерев: Україна, Канада, Велика Британія, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, Індонезія, Туніс, Чорногорія, Кувейт і Сінгапур.

    Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

    Зазначається, що ліси займають майже 16 % територій країни. Однак через зміну клімату, посухи та поривчасті вітри все частіше виникають лісові пожежі. За даними Міндовкілля, лише торік в Україні 2,5 тисячі пожеж знищили 75 тисяч гектарів лісу, це як 105 тисяч футбольних полів разом.

    Найбільше шкоди завдали масштабні пожежі у Житомирській, Луганській та Харківській областях. На відновлення цих територій підуть роки. Тому наразі один з пріоритетів Міндовкілля – відновлення лісових територій. Лише за минулий рік лісівники висадили близько 180 мільйонів сіянців. Цього року планують не відставати від цієї цифри.

    Теги: МЗС рекорд Україна природа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies