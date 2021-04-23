Озеленення планети. Україна встановила світовий рекорд

В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн

В Україні за один день висадили понад чотири мільйони дерев

Україна встановила світовий рекорд з озеленення планети: за добу висадили 4,1 мільйона дерев. Загалом участь в акції з озеленення взяли 110 країн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Організатором виступив глобальний екологічний проєкт Greening of the Planet. Він 22 квітня оголосив результати акції «1 млн дерев за 1 день у 100 країнах світу», яка тривала протягом 10 квітня.

В акції взяли участь 2 млн 145 тисяч учасників зі 110 країн. Серед них з України – 559 тисяч людей. Понад 70 закордонних дипломатичних установ України взяли участь або планують долучитися до ініціативи.

Як пише МЗС, загалом цього дня висадили 5 млн 544 дерева. З них в Україні – 4 млн 124 тисячі, у світі – 1,4 млн. Саджали дерева 184 різних видів.

Країни-лідери, які організували найбільшу кількість висаджених дерев: Україна, Канада, Велика Британія, Білорусь, Туреччина, Молдова, Польща, Індонезія, Туніс, Чорногорія, Кувейт і Сінгапур.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оголосило про плани щодо масштабного заліснення України до 2030 року.

Зазначається, що ліси займають майже 16 % територій країни. Однак через зміну клімату, посухи та поривчасті вітри все частіше виникають лісові пожежі. За даними Міндовкілля, лише торік в Україні 2,5 тисячі пожеж знищили 75 тисяч гектарів лісу, це як 105 тисяч футбольних полів разом.

Найбільше шкоди завдали масштабні пожежі у Житомирській, Луганській та Харківській областях. На відновлення цих територій підуть роки. Тому наразі один з пріоритетів Міндовкілля – відновлення лісових територій. Лише за минулий рік лісівники висадили близько 180 мільйонів сіянців. Цього року планують не відставати від цієї цифри.