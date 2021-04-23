Повалені дерева, пошкоджені машини, вітер і град: Харків накрила потужна злива (відео)

Очевидці показали кадри, як гілки дерева на вулиці біля дороги впали та побили машину

Причиною негоди став циклон Zohan, який приніс до Харкова сильні дощі

Сьогодні у Харкові пройшла потужна злива, і до потоків води та граду з неба додався ще й шквальний вітер. Через негоду вже зафіксовані пошкодження машин у місті, на які валяться зірвані поривами гілки дерев.

Наслідки стихії та саму зливу опублікували у соцмережах мешканці міста. «Відповідальним» за сьогоднішню негоду став циклон Zohan, який приніс до Харкова сильні дощі з грозою, місцями град і потужні пориви вітру.

Очевидці показали кадри, як гілки дерева на вулиці біля дороги впали та побили припарковану машину в центрі міста недалеко від станції метро «Пушкінська».

«Зохан не пощадив Сузукі на Ярослава Мудрого», – йдеться в публікації.

Також в мережі показали, як в різних районах сильний дощ і вітер змушує городян ховатися від негоди.

Тим часом, найближчої суботи, 24 квітня, дощі в Україні продовжаться в центрі та на півночі країни, зокрема на Полтавщині та Харківщині.

У всіх регіонах, крім півдня, де очікується +15°, похолодає до +9°. У неділю дощі перемістяться до західних регіонів і залишаться на Чернігівщині та Сумщині,