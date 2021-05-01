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    «Укрзалізниця» попередили про «рейди» в поїздах на травневі свята

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    Співробітники та&nbsp;пасажири зобов&rsquo;язані бути в&nbsp;масках і дезінфікувати руки в&nbsp;поїздах і на&nbsp;вокзалі - «Укрзалізниця» попередили про «рейди» в поїздах на травневі свята

    Співробітники та пасажири зобов’язані бути в масках і дезінфікувати руки в поїздах і на вокзалі

    Фото: РБК-Україна

    На період травневих свят «Укрзалізниця» жорстко стежитиме за дотриманням карантину

    Поліція та воєнізована охорона проводитимуть «рейди» в поїздах «Укрзалізниці» під час травневих свят і стежитимуть за тим, аби пасажири носили маски.

    Про це заявив керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко в ефірі телеканалу «Дом».

    Шевченко запевнив, що на період травневих свят «Укрзалізниця» жорстко стежитиме за дотриманням карантину. До і після рейсів кожен поїзд проходитиме зовнішню і внутрішню обробку. Співробітники та пасажири зобов’язані бути в масках і дезінфікувати руки в поїздах і на вокзалі. За словами Шевченка, в кожному вагоні є санітайзери.

    Нацполіція і воєнізована охорона перевірятимуть, як співробітники компанії і пасажири дотримуються карантину.

    «Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право (висадити пасажира, який відмовляється носити маску, – ред). Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, тобто взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка має цю людину зняти. У нас налагоджено взаємодію з поліцією, є приклади, як це відбувається… Якщо людина адекватна, то зазвичай ситуація не доходить до цього», – пояснив Шевченко.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

    Теги: Національна поліція України свята Укрзалізниця потяг Україна карантин
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