«Укрзалізниця» попередили про «рейди» в поїздах на травневі свята

Співробітники та пасажири зобов’язані бути в масках і дезінфікувати руки в поїздах і на вокзалі

На період травневих свят «Укрзалізниця» жорстко стежитиме за дотриманням карантину

Поліція та воєнізована охорона проводитимуть «рейди» в поїздах «Укрзалізниці» під час травневих свят і стежитимуть за тим, аби пасажири носили маски.

Про це заявив керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку компанії Олександр Шевченко в ефірі телеканалу «Дом».

Шевченко запевнив, що на період травневих свят «Укрзалізниця» жорстко стежитиме за дотриманням карантину. До і після рейсів кожен поїзд проходитиме зовнішню і внутрішню обробку. Співробітники та пасажири зобов’язані бути в масках і дезінфікувати руки в поїздах і на вокзалі. За словами Шевченка, в кожному вагоні є санітайзери.

Нацполіція і воєнізована охорона перевірятимуть, як співробітники компанії і пасажири дотримуються карантину.

«Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право (висадити пасажира, який відмовляється носити маску, – ред). Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, тобто взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може. Для цього він залучає поліцію, яка має цю людину зняти. У нас налагоджено взаємодію з поліцією, є приклади, як це відбувається… Якщо людина адекватна, то зазвичай ситуація не доходить до цього», – пояснив Шевченко.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.