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    Пд Новий рік бойовики не захотіли дотримуватися режиму тиші. Стали відомі наслідки ворожого обстрілу

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    Окупаційні війська на Донбасі один раз порушили режим тиші - Пд Новий рік бойовики не захотіли дотримуватися режиму тиші. Стали відомі наслідки ворожого обстрілу
    Окупаційні війська на Донбасі один раз порушили режим тиші
    Фото: пресслужби Операції об'єднаних сил

    Впродовж дня окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил

    Станом на 18:00 вівторка, 31 грудня, російські окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», - зазначається у повідомленні. Військові додають, що ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

    Донбас військові Операція Об’єднаних сил
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