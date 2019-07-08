Перед Об'єднавчим собором Філарет вживав ліки, які погіршили його здоров'я - Євстратій Зоря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почесний патріарх Філарет Фото Станіслава Груздєва, Главком

На думку єпископа, в оточенні Філарета були люди, які навмисно давали йому шкідливі препарати, щоб зірвати Собор

Напередодні Об’єднавчого собору минулого року патріарху тодішньої УПЦ КП Філарету лікарі порекомендували вживати препарати, після яких він різко почав втрачати працездатність.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав речник Київської митрополії архиєпископ Євстратій Зоря.

«Жовтень-листопад-грудень (минулого року – ред.) - дуже важливо було зберегти єдність Київського патріархату. Потужні сили працювали на руйнування цієї єдності. Ці сили спрямовували свої зусилля і проти патріарха Філарета як предстоятеля», - розповів владика Євстратій.

Він також повідомив, що у дуже короткий проміжок часу різко погіршився стан здоров’я патріарха. Досліджуючи його стан, Зоря виявив новий препарат, який Філарету порадили вживати.

«На Покрову минулого року патріарх разом із митрополитом Макарієм служили на Софіївській площі молебень. Там він говорив проповідь, є відеозапис, помітно, що патріарх добре почувається. Буквально менше ніж за пару тижнів тут, в Укрінформі, відбувається пресконференція. Це абсолютно інший стан. Таке враження, що він постарів на десять років, він через силу говорив, погано виглядав. Наскільки я зрозумів, це було пов’язано із рекомендацією вживати певні медичні препарати… Ситуація була дивна, бо йому порекомендували вживати певні препарати, і він різко почав втрачати працездатність: гірше говорити, гірше рухатися. І все це відбувається в такий критичний момент. Ми почали шукати причину, і єдиний наш висновок: дія нового препарату. Як тільки він перестав його приймати, він за тиждень прийшов у нормальну форму», - зауважив владика Євстратій.