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    Передача «Азовсталі» Кадирову посилить протистояння між спецслужбами РФ – розвідка

    Захоплений Російською Федерацією комбінат &laquo;Азовсталь&raquo; буде переданий в управління голові Чечні Рамзану Кадирову - Передача «Азовсталі» Кадирову посилить протистояння між спецслужбами РФ – розвідка
    Захоплений Російською Федерацією комбінат «Азовсталь» буде переданий в управління голові Чечні Рамзану Кадирову
    фото з відкритих джерел

    Триває 84-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Згідно з інформацією наданою Guildhall українською розвідкою, передача захопленого комбінату «Азовсталь» у підпорядкування главі Чечні свідчить про те, що вигодонабувачами на окупованих територіях стають клан Кадирова та представники ФСБ РФ, що посилить невдоволення представників ГУ (ГРУ) ГШ СС РФ та військових, а також загострить протистояння між російськими спецслужбами

    «Захоплений Російською Федерацією комбінат «Азовсталь» буде переданий в управління голові Чечні Рамзану Кадирову. 6 травня в Маріуполі представники Кадирова Адам Делімханов та Магомед Даудов на зустрічі з депутатом Держдуми РФ Дмитром Сабліними (близьким до військової розвідки РФ) та керівником «ДНР» Денисом Пушиліним повідомили, що вищим державним керівництвом РФ було прийнято рішення, що металургійний комбінат переходить до людей Кадирова та Аксьонова. Також було виставлено вимогу щодо заміни на об'єкті охорони на чеченців», – йде мова у повідомленні.

    «Ситуація вказує на те, що всупереч інформації про посилення впливу на окупованих територіях представників ГУ (ГРУ) ГШ ВС РФ, реальні вигодоодержувачі – представники клану Кадирова та ФСБ РФ, як це було і на території Криму», – йдеться в отриманій інформації.

    «Слід очікувати загострення протиріч між російськими спецслужбами та зростання невдоволення у середовищі «ГРУшників» та військових», – повідомляють в українській розвідці.

    Раніше повідомлялося, що українська влада отримала непряме підтвердження, що знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати в розпорядження «кадирівцям».

    Також, за даними ГУР Міноборони України, Міноборони РФ готує «прес-тур» на тимчасово окуповані території України іноземних журналістів із Франції, США, Німеччини, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

    З 18 до 21 травня окупанти планують показати журналістам зруйновані райони Маріуполя.

    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти війна Рамзан Кадиров Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    Передача «Азовсталі» Кадирову посилить протистояння між спецслужбами РФ – розвідка