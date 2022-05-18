Стало відомо, на скільки продовжать воєнний стан в Україні

Президент вніс законопроєкти щодо продовження термінів дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. Відповідні законопроєкти № 7389 та № 7390 було внесено до парламенту у середу, 18 травня. Про це повідомляє Офіційний вебпортал парламенту.

Глава держави запропонував 25 травня продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб. Мотивом до такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Раніше Верховна Рада продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

Окрім того, Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації. Через агресію РФ її теж планують продовжити з 25 травня ще на 90 діб.

Нагадаємо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжила воєнний стан на 30 днів, а потім ще на 30 днів – до 25 травня.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

Як відомо, в Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що 18 квітня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в Україні до 25 травня 2022 року.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

Також сьогодні стало відомо, що Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію.