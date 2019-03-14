Російський осетер масово мігрує в Україну



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Фахівці «Росморпорту» не можуть виконати вимоги «Росриболовства»

Керівництво Азовського басейну філії «Росморпорт» (РФ) вступило в суперечку з «Росрибальством» через питання, яку рибу варто випускати в річку Дон.

«У Москві вимагають осетра і лосося, поки їм намагаються пояснити чому це не потрібно і неможливо», - пояснюють російські чиновники.

«Ми мали намір випустити ляща і сазана, але «Росрибальство» висунуло вимоги по випуску молоді чорноморського лосося і російського осетра. У 2018 році ми неодноразово повідомляли їм про те, що виконати це неможливо через відсутність на рибоводних заводах Ростовської області необхідної кількості молоді осетра і лосося. Але випуск ляща і сазана нам так і не узгодили», - повідомив директор Азовського басейну філії підприємства Андрій Вахрушев.

У свою чергу екс-міністр сільського господарства Ростовської області В'ячеслав Василенко поділився думкою про те, що вирощений в Ростовській області вважає за краще йти жити в Україну. Де його і ловлять місцеві рибалки.

Видання privet-rostov також зазначає, що у найближчі роки випуск молодого російського осетра малоймовірний. «Це пов'язано відразу з двома факторами: будівництвом Керченського мосту і Багаєвського гідровузла. Підрядники, мабуть, скупили всю рибу, щоб компенсувати свої роботи», - пише російське медіа.