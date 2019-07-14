Переворот у Києві. Кличку дали пораду, як відбиватись від Зеленського



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Кличку порадили, як захиститися у суді

Юрист: У випадку із призначенням головою КМДА іншої особи, ніж Віталій Кличко, у мера будуть всі можливості для того, щоб подати позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства

У разі, якщо президент Володимир Зеленський призначить головою Київської міської державної адміністрації свою людину, аби фактично позбавити повноважень чинного мера, Віталію Кличку слід позиватися до суду. Про це у коментарі «Главкому» сказав юрист Михайло Каменєв, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, йдеться у статті Переворот у Києві. Що запланував Зеленський і чому так радіє Портнов.

«Я свого часу як член територіальної громади подавав позови до Верховного суду для того, щоб оскаржити призначення Януковичем Попова. Тоді Верховний суд сказав, що мої права жодним чином не порушені. Простіше кажучи, суд вирішив, що мене це не стосується», - поділився своїм досвідом Каменєв.

Експерт уточнив: за логікою Верховного суду, оскаржити це рішення може тільки або особа, яку призначає президент, або сам мер.

«На мою думку, у випадку із призначенням головою КМДА іншої особи, ніж Віталій Кличко, у мера будуть всі можливості для того, щоб подати позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства – оскарження указу президента. У цьому випадку позов буде розглядати касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, апеляцію ж може розглядати Велика палата Верховного суду. У суду не виникне жодних сумнівів у наявності законного інтересу Кличка оскаржити такий указ», - додав Каменєв.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський особисто підтвердив те, про що «Главком» писав ще місяць тому. Глава держави збирається втрутитися в управління столицею і розділити посади мера та голови Київської міської державної адміністрації. Нині їх обіймає обраний киянами Віталій Кличко.

«Спасибі, що пообіцяв попередити, що не з преси я дізнаюся, коли саме це станеться, - зазначив Кличко, який учора записав спеціальне відеозвернення. - Мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена згори людина, яку кияни не обирають і яка, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань».

За чутками, які курсували раніше, Зеленський планував зробити очільником КМДА Олександра Ткаченка (нині – генеральний директор «1+1»). «До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович», - нагадав столичний мер.

Детальніше читайте у статті «Главкома» Переворот у Києві. Що запланував Зеленський і чому так радіє Портнов