Генсек ООН засудив арешт політичних лідерів М'янми

Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік розцінив останні події в М'янмі як «серйозний удар по демократичних реформах»

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив затримання військовими політичних лідерів М'янми, включаючи президента У Він Мьїна, державного радника Аунг Сан Су Чжі та інших високопоставлених чиновників.

Про це повідомив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, передає The Economic Times.

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«Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликає військове керівництво поважати волю народу М'янми», - заявив офіційний представник ООН.

Останній події в М'янмі Дюжаррік розцінив як «серйозний удар по демократичних реформах» і закликав всі сторони політичного конфлікту до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, у М'янмі в понеділок вранці військові заарештували президента У Він Мьїна, державного радника Аунг Сан Су Чжи та інших високопоставлених чиновників.

Зазначені події відбулися після ескалації напруженості між цивільним урядом і могутньою армією. Військові вважали, що останні листопадові вибори були шахрайськими.

Парламентські вибори в країні відбулися 8 листопада минулого року. Правляча Національна ліга за демократію (НЛД) отримала в обох палатах парламенту більшість місць, що давало змогу сформувати уряд. Але інші партії та військові заявили, що вибори були несправедливими.