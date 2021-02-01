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    Генсек ООН засудив арешт політичних лідерів М'янми

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    Генсек ООН засудив арешт політичних лідерів М'янми

    Офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік розцінив останні події в М'янмі як «серйозний удар по демократичних реформах»

    Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш рішуче засудив затримання військовими політичних лідерів М'янми, включаючи президента У Він Мьїна, державного радника Аунг Сан Су Чжі та інших високопоставлених чиновників.

    Про це повідомив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, передає The Economic Times.

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    «Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликає військове керівництво поважати волю народу М'янми», - заявив офіційний представник ООН.

    Останній події в М'янмі Дюжаррік розцінив як «серйозний удар по демократичних реформах» і закликав всі сторони політичного конфлікту до конструктивного діалогу.

    Нагадаємо, у М'янмі в понеділок вранці військові заарештували президента У Він Мьїна, державного радника Аунг Сан Су Чжи та інших високопоставлених чиновників.

    Зазначені події відбулися після ескалації напруженості між цивільним урядом і могутньою армією. Військові вважали, що останні листопадові вибори були шахрайськими.

    Парламентські вибори в країні відбулися 8 листопада минулого року. Правляча Національна ліга за демократію (НЛД) отримала в обох палатах парламенту більшість місць, що давало змогу сформувати уряд. Але інші партії та військові заявили, що вибори були несправедливими.

    Теги: вибори ООН УДАР військові
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