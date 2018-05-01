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    Перша доба операції Об’єднаних сил: на Донбасі зафіксували 44 обстріли українських позицій

    Три військовослужбовця за добу зазнали поранень
    Першої доби операції об’єднаних сил зафіксовано 44 обстріли наших позицій. Противник не дотримуючись міжнародних угод 6 разів відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів та вів вогонь зі стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил. Три військовослужбовця зазнали поранень. Пораненим надана кваліфікована медична
    • Сьогодні, 08:23
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    Три військовослужбовця за добу зазнали поранень

    Першої доби операції об’єднаних сил зафіксовано 44 обстріли наших позицій. Противник не дотримуючись міжнародних угод 6 разів відкривав вогонь зі 120 та 82-мм мінометів та вів вогонь зі стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

    Три військовослужбовця зазнали поранень. Пораненим надана кваліфікована медична допомога та евакуйовано до госпіталю. Їхньому життю нічого не загрожує.

    Українські підрозділи на передових позиціях на обстріли російсько-окупаційних військ за потреби відповідали вогнем у відповідь, без порушень Мінських домовленостей.

    Ніч поточної доби була відносно спокійною. Противник п’ять разів обстрілював наші позицій. За даними розвідки, противник за добу поніс втрати - 5 поранених.

    Нагадаємо, про початок ООС (операції об'єднаних сил)  з 30 квітня раніше заявив президент України Петро Порошенко. Відмінність АТО від ООС полягає в керівництві операцією: якщо АТО керував антитерористичний центр при СБУ, то ООС керуватимуть Збройні сили України, в підпорядкування яких перейдуть підрозділи прикордонників, поліції і Нацгвардії, що служать в регіоні.

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