МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно

На перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, - головсанлікар

Держава має ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України, – Ляшко

Уряд робить усе можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безкоштовно двома дозами вакцини. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко телеканалу «Україна24».

За словами Ляшка, українці не мають вакцинуватися проти коронавірусу в приватних структурах за власні кошти.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я зацікавлене в безоплатній вакцинації всіх верств населення.

«Сьогодні держава зацікавлена зробити щеплення безоплатно для всіх верств населення, тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України», ‒ сказав Ляшко.

Також головний санітарний лікар додав, що всіх щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров'я.

«Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення», ‒ стверджує Ляшко.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що українці будуть отримувати паспорти про щеплення від Covid-19, як і громадяни Європейського Союзу.

За його словами, вакцинація українців від коронавірусу почнеться в першому кварталі цього року. Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дали змогу Україні отримати вакцину від коронавірусу в лютому.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 січня, виявлено 4 383 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 011 осіб, летальних випадків – 212, одужало – 14 501 особа. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 172 038 осіб, одужало – 900 749 осіб, летальних випадків – 21 258, проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.